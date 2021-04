Clássico ucraniano entre Shakhtar e Dínamo deve definir o campeão nacional Divulgação/Shakhtar

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:39

Atual tetracampeão ucraniano e recheado de brasileiros, o Shakhtar Donetsk lançará sua plataforma própria de transmissão de jogos online também no Brasil. Em busca da ampliação da marca no país onde tem forte ligação por causa dos muitos jogadores do presente e do passado, o clube transmitirá o clássico com o Dínamo de Kiev, no sábado e que deve definir o campeão nacional, com narração e comentários em português.

O clube fez o anúncio neste quarta-feira (14) da nova plataforma, que custará 3 dólares (cerca de R$ 17). Segundo o comunicado, a iniciativa de ter uma transmissão brasileira "busca se conectar com um público considerado importante para o Shakhtar Donetsk".



"O Brasil é muito importante para nós. Seja no relacionamento com jogadores quanto no engajamento dos fãs. Os brasileiros são tão presentes ao nosso clube que é o terceiro país com mais membros no nosso elenco. Durante os próximos anos, nosso objetivo é ampliar nosso relacionamento e estar mais próximo do público brasileiro. Queremos não somente trazer nosso OTT, mas o clube num todo", disse Alexander Mamalyha, diretor de Marketing do Shaktar Donetsk, no comunicado enviado à imprensa.



Atualmente, nomes frequentemente convocados para a Seleção Brasileira sub-23 estão no elenco do clube ucraniano, como Tete (ex-Grêmio), Maycon (ex-Corinthians) e Dodo (ex-Coritiba). Além deles, Dentinho (ex-Corinthians), Marlos (ex-São Paulo), Alan Patrick (ex-Santos, Flamengo, Internacional e Palmeiras) também fazem parte do grupo atual.