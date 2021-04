Lucas Pratto Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 19:40

Rio - Sem espaço no Feyenoord, da Holanda, o atacante Lucas Pratto pode voltar a enfrentar o Flamengo na Libertadores. Segundo o "UOL", o jogador negocia sua volta ao Vélez Sarsfield, clube que já defendeu entre 2012 e 2014 e que está no mesmo grupo do Rubro-Negro no torneio sul-americano.

Pratto ainda pertence ao River Plate e está emprestado ao clube holandês, mas o técnico Marcelo Gallardo já demonstrou que ele não está em seus planos para um possível retorno. Sendo assim, a negociação com o Vélez não deve ser difícil.



Pratto foi um personagem importante na final entre Flamengo e River Plate, na Libertadores de 2019. Ele entrou nos minutos finais e acabou perdendo a bola que resultou no primeiro gol do time carioca.