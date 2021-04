Cavani marcou belo gol pelo Manchester United na Liga Europa AFP

Publicado 15/04/2021 18:45

A rodada desta quinta-feira (15) definiu os quatro semifinalistas da Liga Europa, sem grandes surpresas. O Manchester United enfrentará a Roma enquanto o Arsenal pegará o Villarreal, nos dias 29 de abril e 6 de maio.



Em Manchester, o United não teve dificuldades de superar o Granada por 2 a 0 mesmo resultado na partida de ida, na Espanha. O uruguaio Cavani abriu o placar logo no início e chegou ao 50º gol marcado em uma competição da Uefa. Nos acréscimos, o zagueiro Jesús Vallejo fez contra.



Já a Roma teve a classificação mais difícil. Após vencer o Ajax fora de casa por 2 a 1 na ida, a equipe italiana saiu atrás no placar com o gol de Brobbey e os holandeses chegaram a fazer o segundo, com Tadic, mas o lance foi anulado com o auxílio do VAR. Após o susto, Dzeko empatou e confirmou a classificação.



No outro confronto, o Arsenal goleou o Slavia Praga por 4 a 0 mesmo na República Tcheca e confirmou o favoritismo após tropeçar em casa com o empate em 1 a 1. Os gols foram marcados por Pépé, Lakazette (duas vezes) e Saka.



Os ingleses enfrentarão o Villarreal, que eliminou em casa o Dínamo Zagreb por 2 a 1. Alcácer e Gerard Moreno marcaram e Orsic descontou. Na ida, os espanhóis já haviam vencido por 1 a 0 na Croácia.