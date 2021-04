Junior Barranquilla derrota o Bolívar e será adversário do Fluminense na Libertadores

Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:00 | Atualizado 16/04/2021 09:17

Rio - O Fluminense conheceu na noite da última quinta-feira o seu último adversário na fase de grupos da Libertadores. O Junior Barranquilla, da Colômbia, derrotou o Bolívar, da Bolívia, por 3 a 0 e estará no grupo D, ao lado do Tricolor, River Plate e do Independiente Santa Fé.

Publicidade

Apesar do placar elástico, a partida não foi tão fácil para os colombianos. O jogo estava 1 a 0 até os 36 minutos do segundo tempo. Na reta final da partida, o Junior se aproveitou da vantagem numérica e conseguiu marcar mais duas vezes e deixar a vantagem mais confortável. Na partida de ida, os bolivianos venceram por 2 a 1.



Junior e Fluminense vão se enfrentar no próximo dia 6. A partida está marcada para Barranquilla, porém, poderá mudar de local, porque a Colômbia não vem aceitando voos do Brasil, devido a crise sanitária por conta da pandemia da Covid-19.