Felipe Surian Nathan Diniz/ Lusa

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:00

Rio - O técnico Felipe Surian, da Portuguesa-RJ, tem boas lembranças de quando enfrentou o Flamengo, na época em que comandava o Volta Redonda, em 2016 e 2017: foram dois jogos, com uma vitória e um empate. Somado ao fato de que está invicto nesta temporada contra os times grandes - vencendo Vasco e Fluminense e empatando com Botafogo -, o treinador terá o desafio de encarar o Flamengo neste sábado (17), mirando uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca.



"O Flamengo tem um elenco qualificado e, independentemente de quem começar jogando, será um jogo muito difícil. Nos preparamos muito durante a semana e vamos para partida com o objetivo de terminar a rodada já classificado para a semifinal", afirmou Surian.



Para garantir a classificação no Estadual, a Lusa precisa vencer a partida, ou, se empatar, torcer para que Botafogo e Madureira não somem três pontos.



Melhor defesa contra melhor ataque



Por um lado, a Portuguesa é o time que menos sofreu gol no Campeonato Carioca, foram quatro em nove partidas. Do outro, o Flamengo, equipe que mais balançou as redes, com 19 gols.



"A defesa é uma das nossas armas mais fortes. Todos os atletas entenderam a ideia de jogo proposta e desempenharam muito bem na competição. Tanto que estamos fazendo a melhor campanha do clube no século. Contra o Flamengo, que tem o melhor ataque, será um bom embate. Mas, claro, isso não significa que só iremos defender. Precisamos também propor o jogo quando tivermos a posse de bola", analisou o treinador.