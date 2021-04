Benzema AFP

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 17:50

Rio - Vivendo um grande momento pelo Real Madrid, o atacante Karim Benzema pode aumentar o seu vínculo pelo clube espanhol. De acordo com o jornal "MARCA", o francês negocia para renovar o seu contrato até o final da temporada de 2022/2023.

Atualmente, o atacante tem contrato com o clube espanhol até junho do ano que vem. O negócio não rompe a filosofia do Real Madrid, que só renova contratos por uma temporada com jogadores acima da faixa dos 30 anos.

No caso de Benzema, a diretoria está apenas se antecipando para não ter o jogador em campo durante seu último ano de vínculo. Sergio Ramos e Modric, por outro lado, estão passando por isso, com acordos até junho deste ano com a equipe.

O atacante, de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2009. Entre seus principais títulos estão quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhol.