16/04/2021

Com a definição de todos os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil, a CBF divulgou nesta sexta-feira (16) os clubes dos dois potes do sorteio para definir os confrontos, que serão de ida e volta. Flamengo, Fluminense e Vasco não têm risco de se enfrentar.

A definição dos potes foi feita através do Ranking Nacional de Clubes da CBF, com os 16 melhores colocados no pote 1. O sorteio acontecerá na próxima semana, ainda sem data definida.

É na terceira fase que os clubes que disputam a Libertadores entram na Copa do Brasil, pelo regulamento de 2021. Além deles, o nono colocado do Campeonato Brasileiro e os campeões da Série B e das Copas do Nordeste e Verde também estreiam.



O pote 1 é formado por: Flamengo, Fluminense, Vasco, Athletico Paranaense, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo.



Os possíveis adversários dos cariocas estão todos no pote 2, que tem: 4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória.