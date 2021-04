Com passagens por Internacional e Fluminense, Walter é a principal contratação do Azulão na temporada Leonardo Lima/ADSC

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 15:28

São Caetano do Sul - Velho conhecido do torcedor carioca, Walter, que vestiu a camisa do Fluminense em 2014, foi oficialmente apresentado como reforço do São Caetano. Após uma passagem relâmpago de dois meses pelo Vitória, o atacante, que alegou motivos pessoais para deixar Salvador, chega com a missão de ajudar o Azulão, último colocado na classificação geral, na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O contrato tem validade até o fim da competição.

Revelado pelo Internacional, Walter foi vendido para o Porto, de Portugal, aos 20 anos. Na volta ao Brasil, se destacou com as camisas de Goiás e Fluminense, mas o noticiário sobre as boas atuações e gols marcados sempre dividiu espaço com a briga contra a balança.

Publicidade

Em Salvador, iniciou mais um programa especial de treinos físicos e dieta para perder peso. Mas, na volta ao Vitória, Walter não emplacou como titular se despede sem marcar nem um gol sequer em quatro jogos, sendo dois como titular.