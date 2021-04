Carlos Gil Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:59 | Atualizado 16/04/2021 18:02

Rio - As conexões entre as duas edições dos Jogos Olímpicos no Japão, a de 1964 e a que começa no dia 23 de julho, são o tema da nova série do ‘Esporte Espetacular’, que estreia neste domingo, dia 18. Correspondente da Globo no Japão há três anos, Carlos Gil mostra, no episódio de estreia, o pioneirismo dos Jogos de 1964 em diversas áreas: foram os primeiros transmitidos via satélite para América do Norte e Europa, e os primeiros a usar piso sintético no atletismo e a adotar a cronometragem computadorizada.

"Na série, falamos sobre o pioneirismo e a importância dos Jogos de 1964, e contamos histórias de personagens como a Aída dos Santos, única mulher na delegação brasileira, que ficou em quarto lugar no salto em altura utilizando equipamentos emprestados", conta Carlos Gil.

Publicidade

No terceiro episódio da série ‘Minha Medalha’, o ‘Esporte Espetacular’ relembra o dia em que Joaquim Cruz conquistou o ouro na prova dos 800m do atletismo dos Jogos de Los Angeles-1984, e se tornou o único brasileiro campeão olímpico em uma prova de pista do esporte.

Já o repórter Raphael de Angeli mostra a rotina de treinos da jogadora de futebol Formiga, que se prepara, aos 42 anos, para disputar os Jogos pela sétima vez, igualando o recorde do iatista Robert Scheidt, brasileiro com maior número de participações. Companheiras de seleção brasileira contam os segredos da longevidade da volante.

Publicidade

Durante os Jogos Olímpicos, a TV Globo terá mais de 200 horas de transmissões ao vivo, principalmente as grandes decisões e provas que envolvam brasileiros. Atletas como dupla de vôlei de praia Agatha/Duda, que já carimbou o passaporte para o Japão.

No terceiro episódio do ‘Desafio das Parças’, que o ‘Globo Esporte’ exibe no sábado, dia 17, elas tentam mostrar que são entrosadas também fora das quadras. Já o ‘Hora1’ de quarta-feira, dia 21, apresenta regras e curiosidades do tênis de mesa na série ‘Enciclopíadas’.

Publicidade

No SporTV, que terá quatro canais dedicados aos Jogos Olímpicos no período do evento, o quadro ‘Carta Olímpica’, do ‘Redação SporTV’ de terça-feira, dia 20, relembra o dia em que o repórter Guido Nunes fez o jamaicano Usain Bolt cantar. Já o ge.globo disponibiliza nesta segunda-feira, dia 19, uma entrevista exclusiva com Gabriel Medina, bicampeão mundial de Surfe.

Classificado para os Jogos de Tóquio, o surfista fala sobre o trabalho com o novo treinador e a expectativa para a estreia da modalidade no evento. Na terça-feira, no podcast Rumo Ao Pódio, os jornalistas Marcel Merguizo e Guilherme Costa analisam as chances de medalha do Brasil, apontando os favoritos ao pódio e quem pode surpreender. Ao longo da semana, matérias sobre o início da seletiva olímpica de natação e o sorteio das chaves do futebol.