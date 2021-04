Renan Dal Zotto tem 60 anos Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Publicado 16/04/2021 17:42

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que o técnico da seleção brasileira masculina, Renan Dal Zotto, precisou ser internado nesta sexta-feira (16). Integrante da Geração de Prata, ele apresentava apenas sintomas leves de covid-19, mas teve diminuição na saturação de oxigênio e precisou de suporte médico.

Num primeiro momento, Renan precisou de “suplemento de oxigênio em dose baixa, no quarto e seu estado geral é considerado controlado”, segundo o boletim. Entretanto, o técnico da seleção masculina não é o único caso da doença que gera cuidado no vôlei.



O vice-presidente da CBV, Radamés Lattari, segue internado em um hospital no Rio e está intubado. O quadro do ex-técnico apresentou ligeira evolução e ele está "clinicamente melhor, menos sedado, ventilando de forma espontânea e com menos pressões no respirador", também segundo o boletim.



Depois dos dois casos, todas as pessoas que estão em Saquarema envolvidas nas finais da Superliga Masculina tiveram que fazer novo teste para covid-19.