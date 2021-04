Vasco e Botafogo foram eliminados no Carioca Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 10:00

Rio - A temporada de 2021 realmente promete ser muito complicada para Vasco e Botafogo. As duas equipes que foram rebaixadas para a Série B no último Brasileiro, não se saíram bem no Campeonato Carioca. A 10ª rodada selou a eliminação precoce dos dois gigantes carioca que estão fora da semifinal do Estadual.

Primeiro a ser eliminado, o Botafogo selou o seu destino ao ser derrotado no sábado pelo Fluminense. O Glorioso gera, ao menos no momento, maior preocupação que o Vasco. A equipe comandada por Marcelo Chamusca também foi eliminada precocemente na Copa do Brasil, ao perder nos pênaltis para o ABC, de Natal, clube da Série D, na segunda fase. Além disso, o Glorioso atuou com os titulares em todos os jogos do Carioca.

Já o Vasco se despediu com um empate por 2 a 2 contra o Boavista. O Cruzmaltino oscilou bastante no torneio. Após começar com duas derrotas, em jogos com uma equipe sub-23, a equipe de Marcelo Cabo até subiu de produção. Seu melhor resultado foi a vitória categórica contra o Flamengo por 3 a 1. Além disso, o Cruzmaltino fez um bom jogo contra o Fluminense e saiu de campo com um empate. Porém, a irregularidade e os tropeços contra Madureira e Boavista, quando o Cruzmaltino já tinha titulares, acabou pesando.



Agora as duas equipes se preparam para a disputa da Série B. A competição irá começar no último fim de semana de maio. O Vasco vai fazer a sua estreia contra o Operário, do Mato Grosso, em São Januário. Enquanto isso, o Botafogo joga contra o Vila Nova, em Goiânia.