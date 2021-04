Flamengo x Vasco pela 9 rodada do Campeonato Carioca. Gabigol zoando o Vasco fazendo sinal de segunda divisão Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 13:43

Bom dia HAHAHAHAHAHA — Gabi (@gabigol) April 19, 2021 Rio - O atacante Gabigol não perdeu a oportunidade de tirar onda após a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, o jogador foi ao Twitter e deu bom dia a seus seguidores, juntamente com uma risada e um emoji que os torcedores interpretaram como uma referência à segunda divisão.

Logo após a postagem, os seguidores entenderam a mensagem como uma lembrança ao sinal que Gabigol fez em direção aos dirigentes do Vasco no clássico da última quinta-feira, no Maracanã. Na ocasião, ele estava sendo xingado e fez o número 2 com a mão.

Publicidade

Se o Vasco está eliminado do Carioca, o Flamengo, de Gabigol, chega à última rodada já garantido nas semifinais. O Rubro-Negro aguarda apenas a definição de seu adversário.