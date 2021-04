No estádio de Anfield, torcedores do Liverpool colocaram faixas em protesto à criação da Superliga da Europa AFP

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 15:37

Torcedores do Liverpool, do Manchester United e do Arsenal estenderam faixas de protesto contra a participação de seus clubes na criação da Superliga da Europa, competição que rivalizará com a Champions League e pretende criar um grupo fechado de elite. Os fãs criticaram o movimento e a ação de seus clubes.



Em Liverpool, duas faixas foram expostas na porta do estádio de Anfield. Uma delas dizia: "Torcedores do Liverpool contra a Superliga Europeia". E a segunda foi ainda mais forte: "Envergonhe-se. Descanse em paz, Liverpool: 1892-2021", numa referência à morte do clube.



Publicidade

O texto da segunda faixa também foi usado por torcedores do Arsenal, do lado de fora do Emirates Stadium, em Londres. Um outro torcedor levou uma placa de papelão com "Devolva-nos o nosso Arsenal". E em Manchester, os fãs do United levaram a faixa "Criado pelos pobres, roubado pelos ricos".



No domingo, os membros fundadores da Superliga da Europa anunciaram a competição. Por enquanto, são 12 clubes: os ingleses Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal, os espanhóis Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid e os italianos Juventus, Milan e Inter de Milão. A ideia é chegar a 15 membros fundadores, mas Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG e Porto se negaram a participar.



Publicidade

A Superliga da Europa seria disputada com 20 equipes: cinco seriam convidadas anualmente e os 15 membros fundadores participariam sempre. Seriam dois grupos de 10, com os três primeiros se classificando direto para o mata-mata e os quartos e quintos disputariam mais duas vagas. O objetivo é rivalizar com a Champions League, mas com arrecadação muito superior, já que a expectativa é de 3,5 bilhões de euros no primeiro ano.



Entretanto, o anúncio não repercutiu bem. A Uefa já se movimenta para banir os clubes que participarem da Superliga de todas as competições nacionais. Ela recebeu o apoio da Fifa e das ligas. Além disso, jogadores e ex-jogadores têm criticado duramente o movimento nas redes sociais.