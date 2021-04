A repercussão da criação da Superliga de clubes gerou críticas e protestos por toda a Europa ao longo do dia AFP

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:31

Nyon - A repercussão negativa pela criação da Superliga Europeia ganhou eco com o repúdio de duas das maiores ligas do continente. Nesta segunda-feira, a Bundesliga e La Liga, organizadoras do Campeonato Alemão do Espanhol, respectivamente, se posicionaram contra a união de 12 dos maiores clubes do Velho Continente para concorrer com as competições geridas pela Uefa.

"Hoje, os fãs de futebol em toda a Europa podem sonhar que o seu clube, não importa o tamanho, possa se destacar, chegar ao topo e competir no auge do futebol europeu. A La Liga defende esta tradição europeia de futebol para todos. O conceito proposto por 12 clubes europeus destrói esse sonho, fechando a porta ao topo do futebol europeu, permitindo entrar apenas uma elite", diz parte do comunicado da La Liga.

Publicidade

Em declaração conjunta, a Federação de Futebol Alemã (DFB) e a Bundesliga (DFL) criticaram a fundação de uma liga paralela à Uefa, avaliando um risco de privilegiar os clubes mais risco e aumentando o poderio dos mesmos em relação ao pequenos e emergentes na Europa. No domingo, Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação de uma Superliga, em oposição ao modelo atual da Liga dos Campeões da Uefa.

"O futuro do futebol está em jogo. Esta mudança é diferente de qualquer outra que já vimos antes.

Não devemos permitir que os interesses financeiros de alguns clubes de ponta da Inglaterra, Itália e Espanha destruam estruturas bem estabelecidas. O futebol na Europa prospera com o fato de que é teoricamente possível a cada clube competir com os melhores do continente em uma única competição", diz a nota em conjunto da DFL e DFB.

Publicidade

Confira a nota da La Liga na íntegra:

"LaLiga condena veementemente a proposta recentemente publicada de uma competição europeia elitista e separatista, que ataca os princípios da competição aberta e do mérito desportivo, que estão no cerne da pirâmide do futebol nacional e europeu.



Hoje, os fãs de futebol em toda a Europa podem sonhar que o seu clube, não importa o tamanho, possa se destacar, chegar ao topo e competir no auge do futebol europeu. A LaLiga defende esta tradição europeia de futebol para todos. O conceito proposto por 12 clubes europeus destrói esse sonho, fechando a porta ao topo do futebol europeu, permitindo entrar apenas uma elite.



A LaLiga tem uma história orgulhosa de 90 anos como uma competição aberta e baseada no mérito. Milhões de fãs em todo o mundo seguem os 42 clubes da LaLiga Santander e da LaLiga SmartBank. O sucesso de nossas competições ajudou o futebol a se tornar um importante contribuinte para a economia espanhola, respondendo por quase 1,4% do PIB e criando empregos para quase 200.000 pessoas.



A recém-proposta competição europeia de elite nada mais é do que uma proposta egoísta e destinada a enriquecer ainda mais os já super ricos. Isso prejudicará o apelo de todo o jogo e terá um impacto profundamente prejudicial no imediato e no futuro da LaLiga, de seus clubes membros e de todo o ecossistema futebolístico.



Além disso, a liga separatista ameaça o resto dos esportes espanhóis para os quais, na atual temporada, a LaLiga contribuirá com mais de 126 milhões de euros como parte de seu acordo com o governo espanhol e a federação espanhola. Esta destruição do ecossistema do futebol europeu também acabará por causar o fracasso desta nova competição e dos seus clubes participantes, que construíram o seu sucesso com base na conquista de títulos e triunfos desportivos, que agora serão mais limitados.



Usamos todas as medidas à nossa disposição e trabalhamos com todos os interessados para defender a integridade e o futuro do futebol espanhol no melhor interesse do jogo."



Publicidade

Confira na íntegra a nota conjunta da Federação de Futebol Alemã e da Bundesliga:

"Somos solidários com a UEFA e seu presidente Aleksander Ceferin. Ao mesmo tempo, apoiamos todas as contramedidas sinalizadas pela FIFA, pela UEFA e pelas Ligas e Federações nacionais afetadas.

Além disso, estamos cientes de que isto também pode afetar a seleção dos jogadores da Seleção Alemã que são atuando em tais clubes da Superliga.



O futuro do futebol está em jogo. Esta mudança é diferente de qualquer outra que já vimos antes.

Não devemos permitir que os interesses financeiros de alguns clubes de ponta da Inglaterra, Itália e Espanha destruam estruturas bem estabelecidas. O futebol na Europa prospera com o fato de que é teoricamente possível a cada clube competir com os melhores do continente em uma única competição. Este sonho não deve ser substituído por um negócio fechado.

Publicidade

As ligas nacionais são a base do futebol profissional, sua popularidade e seu apelo em toda a sociedade. É irresponsável e inaceitável pôr em risco a colaboração que tem surgido ao longo dos anos. Esta colaboração é o que também permitiu que os principais clubes crescessem nas últimas décadas.

A grande maioria dos clubes, ligas e associações europeias concorda conosco. Os torcedores de toda a Europa também estão se manifestando.



Neste contexto, a aprovação unânime do Comitê Executivo da UEFA da reforma planejada das competições europeias de clubes foi a coisa certa a fazer hoje.

Esta reforma foi uma oferta aos principais clubes para se unirem sob o guarda-chuva compartilhado da UEFA, afinal – o que é um compromisso doloroso em algumas áreas. Entretanto, esta oferta foi rejeitada, e a motivação é óbvia.

Publicidade

O futebol - em qualquer nível - sempre foi forte quando encontrou soluções em conjunto.

Mais do que nunca, a DFL e a DFB farão campanha por isso com todos os meios à sua disposição. Especialmente à luz da crise global do coronavírus, é claro o que o futebol deve representar: solidariedade, não egoísmo."