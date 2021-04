Maradona em ação pela Argentina na Copa do Mundo de 1986, no México Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 20:55

Rio - Após anunciar a série 'Maradona: Conquista de um Sonho' em 2020, a Amazon Prime divulgou o primeiro teaser da obra nesta segunda-feira. A produção original do serviço de streaming está prevista para ser lançada no final deste ano e contará a vida do craque argentino que morreu no dia 25 de novembro do ano passado.