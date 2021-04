Renato Gaúcho encerrou passagem de quase cinco anos pelo Grêmio Rodrigo Rodrigues / GrÊmio

Ídolo como jogador e também como técnico, Renato Gaúcho despediu-se da torcida do Grêmio com uma carta emotiva. Pressionado após a eliminação na pré-Libertadores, ele pediu demissão na última quinta-feira, mas avisou que será um "até breve".

No texto, Renato recordou o convite para assumir a equipe, em setembro de 2016, agradeceu a alguns dirigentes que deram apoio ao longo dos quase cinco anos e também exaltou os jogadores do elenco.



"O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Sempre foi assim e sempre vai ser. Foram quase cinco anos de muita dedicação, de muito trabalho e, principalmente, de muitas alegrias. Batemos metas muito importantes, recolocamos o clube no caminho das grandes conquistas e me orgulho de cada dia de trabalho, de cada treino, de cada gota de suor, de cada lágrima, de cada jogo e de cada aprendizado, nas vitórias e também nas derrotas", escreveu.



Sobre a relação com o elenco, Renato revelou seu último contato com os jogadores após a saída do Grêmio e disse não ter aceito um churrasco de despedida.



"O Grêmio tem um grande grupo de homens Uma das maiores alegrias que eu tive aconteceu no último sábado. Já estava fora da quarentena e à noite, por volta das 21h, tive uma surpresa linda. O grupo inteiro 'invadiu' o meu quarto do hotel para me abraçar. Ainda bem que o coração está em dia. Tive de expulsar eles depois da uma da manhã. E ainda queriam fazer churrasco para mim na segunda-feira. Mas aí não vou aguentar. Esse é o meu grupo!", continuou.



Com três passagens, Renato Gaúcho é o treinador com maior número de jogos pelo Grêmio, conquistou uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017), uma Recopa (2018) e três estaduais (2018, 2019 e 2020). Ídolo, ele também ganhou uma estátua na Arena Grêmio.