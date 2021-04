Em entrevista ao canal Desimpedidos, Vinícius Jr, atualmente no Real Madrid, afirmou o desejo de voltar a vestir a camisa do Flamengo. - Com certeza, num futuro bem distante, eu vou voltar para o Flamengo para dar o retorno técnico que o clube merece – relatou Vini Jr, que deixou o Flamengo em 2018 Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:45

Rio - Vivendo um grande momento pelo Real Madrid, o brasileiro Vinicius Junior teria recebido uma oferta impressionante do Chelsea. De acordo com o jornal "Don Balón", o clube londrino teria oferecido 100 milhões de euros (cerca de R$ 669 milhões) pelo jogador. No entanto, os espanhóis acabaram optando por recusar a proposta.

Vinicius Junior foi destaque na vitória do clube espanhol sobre o Liverpool no jogo de ida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em 40 partidas e fez seis gols pelo Real Madrid.



Caso aceitasse a oferta dos Blues, o Real Madrid poderia ter lucro de cerca de R$ 55 milhões de euros pelo jogador. Para tirar o brasileiro do Flamengo, o clube espanhol pagou 45 milhões de euros em 2018. Com o acordo, o Rubro-Negro iria receber cerca de R$ 20 milhões por ser o formado do atleta.