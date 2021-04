Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:15

Rio - Dois estádios do Brasil estão entre os candidatos para sede da Libertadores de 2021. O Morumbi e o Beira-Rio são avaliados como possíveis locais para a decisão do torneio que acontecerá no dia 20 de novembro. As informações são do portal "UOL".

No entanto, a tendência é que a final do principal torneio de clubes do continente aconteça na Argentina. A data acontece perto da data em que se completará um ano da morte de Dieg Maradona. A ideia da Conmebol seria fazer uma homenagem ao ex-jogador com vários eventos ligados a ele na semana que antecederá a decisão.



Além da Bombonera, estádio do Boca Juniores, outros dois estádios ganharam força: o Monumental de Nuñez, do River Plate, e o El Cilindro, do Racing. Além de brasileiros e argentinos, o estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador, também é uma opção.

Confira os possíveis palcos para a final da Libertadores:

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Nuevo Gasometro - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Mario Kempes - Córdoba

Único - Santiago Del Estero

Beira-Rio - Porto Alegre

Morumbi - São Paulo

Monumental de Barcelona - Guayaquil