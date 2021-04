Joel Santana ao lado de Adry Santos ABSOLUT Sport

Publicado 20/04/2021 15:43

Rio - O treinador Joel Santana analisou a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. Após o empate contra o Boavista, o Papai afirmou que o Cruzmaltino acabou se empolgando demais após a vitória sobre o Flamengo na última quinta-feira.

"O Vasco tem muitos problemas, principalmente da defesa. Conseguir vencer o Flamengo e achou que ganhou a Copa do Mundo. Jogou bem naquele jogo, mas voltou a jogar mal e por pouco não perdeu", afirmou em declaração no seu canal do YouTube no "Podcast do Papai".

Ao analisar a eliminação do Cruzmaltino na primeira fase da competição, Joel criticou o discurso de que o Vasco estaria focando no retorno para a Série A.



"Com todo respeito a Portuguesa e o Volta Redonda, que estão mostrando qualidade, o Vasco não poderia ficar fora da semifinal do Carioca. E também não pode tirar a responsabilidade e falar que está focando na Série B", disse.