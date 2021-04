Mbappé comandou a goleada sobre o Barcelona e ficou com a bola do jogo pelos três gols marcados no Camp Nou Divulgação/PSG

21/04/2021

Rio - Ainda está indefinida a situação de Kylian Mbappé no PSG. Segundo o portal "Goal", o jogador que estaria sendo ventilado pelo Real Madrid, está procurando casa, em Madrid, na capital espanhola.

Com contrato até junho de 2022 com o clube francês, Mbappé ainda não cravou se permanecerá em Paris, e no fim do ano poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.



A mídia europeia aponta o atacante francês como o maior objetivo dos Merengues no mercado de transferência. Até o técnico Zinedine Zidane já revelou que gostaria de trabalhar com o atleta.