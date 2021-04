Torcedores do Chelsea protestam contra a Superliga no Stamford Bridge AFP

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:21

Rio - Após a repercussão negativa em relação à criação da Superliga Europeia, o Chelsea irá abandonar a nova competição. O Manchester City é outro clube que também analisa um recuo. A informação foi divulgada por diversos veículos da imprensa inglesa, como a rede “BBC”, o jornal “The Times” e o site “The Athletic”.

Os Blues, inclusive, já deram andamento na documentação necessária para se desligar oficialmente do projeto. Até o momento, nem Chelsea, nem City se manifestaram sobre o assunto.

Nesta terça-feira, torcedores do Chelsea estiveram no Stamford Bridge para protestar contra a participação do clube na Superliga. O ex-goleiro Petr Cech, que atualmente é assessor técnico de desempenho, conversou com os manifestantes para tentar acalmar os ânimos.

Desde o último domingo, quando o acordo para sua criação foi anunciado, a Superliga vem sendo duramente criticada por jogadores, torcedores e personalidades do futebol. A Premier League, a Uefa e até a Fifa são radicalmente contra a competição.