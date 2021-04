Antes de a bola rolar no Starford Bridge, os jogadores do Brighton usaram camisa com mensagem de críticas à criação da Superliga de clubes AFP

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:13

Londres - Em um dia marcado por protestos de torcedores e manifestações no gramado do Staford Bridge antes de a bola rolar, o Chelsea tropeçou em casa. O empate em 0 a 0 com o Brighton, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, ameaça a presença dos Blues no G-4. Depois de eliminar o Manchester City, no sábado, e garantir vaga na final da Copa da Inglaterra, o Chelsea enfrentou a ira da torcida, que se aglomerou em frente ao estádio para condenar a participação do clube na Superliga europeia.

Durante o aquecimento, os jogadores do Brighton usaram camisas com críticas ao movimento iniciado por 12 dos maiores clubes do Velho Continente, considerado exclusivo e elitista. Com o resultado, a equipe dirigida pelo técnico Thomas Tuchel perdeu o terceiro colocado Leicester, que soma 56 pontos. No G-4, em quarto lugar, com 55, mesma pontuação do West Ham, quinto. Com 53, o Liverpool aparece na sequência e acirra a disputa pelas vagas nas principais competições europeias da próxima temporada.



Na semifinal da Liga dos Campeões, o Chelsea disputará a vaga na decisão com o Real Madrid. O orgulho da torcida londrina durou até o anúncio da criação da Superliga. Nesta terça, cerca de mil torcedores foram até o Stamford Bridge protestar contra o dono Roman Abramovich e a posição do clube, um dos 12 fundadores. Ídolo do clube, o ex-goleiro e atual assessor técnico de desempenho dos Blues, Petr Cech, foi até a porta do estádio na frustrada tentativa de acalmar a multidão. A repercussão negativa pode motivar o clube a desistir da liga em posição à Uefa.