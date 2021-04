Renan Dal Zotto tem 60 anos Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:37

Depois de passar por uma cirurgia vascular na última segunda-feira (19), o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto apresentou melhora no quadro respiratório nas últimas 24 horas. No boletim médico divulgado nesta quarta (21), o Hospital Samaritano, em Botafogo, afirmou que Renan segue sedado e intubado, respirando com ventilação mecânica, mas com estado de saúde estável.

O treinador está internado desde sexta devido à queda na saturação de oxigênio por conta da covid-19. Na segunda, ele foi operado porque apresentou uma trombose arterial aguda. Além dele, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Latari, também está internado por causa da doença.



Publicidade

Os dois estavam no CT de Saquarema, onde a CBV criou uma bolha para as finais das superligas masculina e feminina. Após os dois casos positivos para covid, todas as pessoas que estavam no local refizeram os testes, que deram negativo.