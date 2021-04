Gaúcho de Santa Maria, Tiago Nunes assinou contrato com o Grêmio até 2022 Divulgação/Grêmio

Publicado 21/04/2021 14:35

Porto Alegre - Sai um gaúcho, entra outro. O Grêmio se manteve fiel à escola de futebol do Sul e anunciou nesta quarta-feira a contratação de Tiago Nunes como técnico até o fim de 2022. Natural de Santa Maria, o treinador, de 41 anos, substitui Renato Portaluppi, nascido em Guaporé, e maior ídolo do clube. O novo comandante é aguardado em Porto Alegre nesta quinta para assinar contrato, mas a apresentação será apenas no dia seguinte.

Em nota oficial, o clube confirmou o esperado acerto pela torcida. A negociação foi iniciada na semana passada. Outra novidade no clube foi a oficialização de Marcos Hermann como novo vice-presidente de futebol do clube. Na volta ao Rio Grande do Sul, o treinador espera repetir o sucesso do início da carreira. À frente do Athletico-PR, conquistou a Copa Sul-Americana, em 2018, e a Copa do Brasil, em 2019.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense anuncia Tiago Nunes como novo técnico do Clube. Com contrato a ser assinado até dezembro de 2022, o treinador deve chegar nesta quinta-feira a Porto Alegre para acompanhar a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, contra La Equidad. A apresentação oficial está prevista para sexta-feira, ao final da manhã, antes da viagem para Erechim", diz a nota do Grêmio.

O ótimo trabalho o levou para o Corinthians em 2019. No Parque São Jorge, no entanto, o treinador não conseguiu emplacar o seu estilo e foi demitido em setembro de 2020. Desde então, estava livre no mercado.