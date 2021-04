Na achada do Estádio de Anfield, a torcida do Liverpool se manifestou com cartazes e faixas com dizeres contrário à criação da Superliga Europeia AFP

Por AFP

Publicado 21/04/2021 15:28

Liverpool - Proprietário do Liverpool, o mega empresário americano John W. Henry, pediu, nesta quarta-feira, desculpas aos torcedores do clube inglês pelo envolvimento na criação da Superliga Europeia. A participação na liga em oposição à Uefa motivou uma série de protestos e manifestações no país nos últimos dias. Na terça-feira à noite, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, além dos Reds, anunciaram a desistência do projeto.

"Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Liverpool Football Club pela confusão das últimas 48 horas", explicou o bilionário em vídeo transmitido em todas as plataformas da equipe.

O Liverpool faz parte do grupo de 12 clubes europeus que criou a Superliga, competição que garantiria 15 vagas permanentes para os membros fundadores. O projeto gerou uma série de críticas do meio esportivo, da imprensa e de políticos, inclusive dentro das próprias entidades envolvidas, o que obrigou uma debandada dos clubes ingleses na noite de terça-feira.

Na manhã desta quarta foi a vez do Atlético de Madri e da Inter de Milão desistirem do projeto de torneio independente, que rivalizaria com a Liga dos Campeões. Permanecem apenas o Real Madrid, Barcelona, Juventus e Milan.

"O projeto não teria se concretizado sem o apoio dos torcedores (...) Durante 48 horas, vocês deixaram claro que não queriam que ele acontecesse. Nós ouvimos vocês. Eu ouvi vocês", destacou Henry na mensagem.

O proprietário também pediu desculpas ao treinador, Jürgen Klopp, ao presidente Billy Hogan e aos jogadores do Liverpool.

"Eles não têm responsabilidade por esse problema. Eles foram os primeiros a se confundir, injustamente", explicou o executivo.

O bilionário afirmou ser "o único responsável pelas coisas negativas e inúteis dos últimos dias".

Na segunda-feira, Klopp e o meia James Milner não quiseram se posicionar em relação à Superliga.

"Gosto do aspecto competitivo do futebol, gosto da ideia de que o West Ham (quarto agora e praticamente classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões) possa a jogar na próxima temporada da torneio continental. Não que eu queira, porque nós também queremos estar lá, mas quero que eles tenham a chance ", disse o técnico alemão na segunda-feira.

"É algo que não esquecerei e mostra o poder que os torcedores têm e continuarão a ter", acrescentou John W. Henry.