Publicado 21/04/2021 19:47

Cadiz - Benzema comandou o Real Madrid na vitória sobre o Cádiz, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Ramón de Carranza, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol. Com dois gols e uma assistência para o gol de Odriozola, o camisa 9 ajudou a equipe merengue a se recuperar do tropeço no empate com o Getafe na última rodada.

Com os mesmos 70 pontos do Atlético de Madrid, o Real precisa secar o arquirrival que enfrenta o Huesca nesta quinta-feira. O Sevilla, que venceu o Levante na 31ª rodada, está em terceiro, com 67. O Barcelona, com dois jogos a menos do que o Real, tem 65, e ocupa o quarto lugar.

Com os dois marcados, Benzema chegou a 21 na competição, mas ainda soma dois a menos do que o artilheiro Messi. A novidade na escalação confirmada pelo técnico Zinedine Zidane foi a presença de cinco brasileiros como titulares:

Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinícius Junior. A volta de Varane no comando da defesa foi outra boa notícia para a torcida.

Após o pênalti sofrido pelo brasileiro Vini Junior, o camisa 9 abriu o placar. Aos 32', deixou Odriozola em ótimas condições para ampliar. No fim do primeiro tempo, aos 39, Benzema resolveu com tranquilidade o jogo para o Real Madrid, que agora muda o foco para o confronto com o Chelsea, terça-feira, pela Liga dos Campeões.