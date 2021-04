ABEL BRAGA: o experiente treinador fez seu último trabalho no Internacional. Com o Colorado, brigou pelo título brasileiro de 2020 até a última rodada e classificou o time para a Libertadores, mas deixou o clube em fevereiro de 2021. Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:08

Rio - A perda do título do Brasileiro para o Flamengo ainda machuca Abel Braga. Em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", o ex-treinador do Internacional voltou a relembrar a disputa da competição e em especial das últimas duas rodadas do torneio, quando o Colorado acabou tropeçando no Rubro-Negro e no Corinthians.

"Eu não tinha vivenciado, em tantos anos de carreira, algo parecido. Aquilo que se passou, tanto no jogo anterior contra o Flamengo, a forma como Rodinei foi expulso aos três minutos do segundo tempo, tanto o jogo quanto o Corinthians... ficou um amargo", afirmou.



No entanto, a competição foi um momento de volta por cima para o técnico. Bastante criticado após passagens por Flamengo, Cruzeiro e Vasco, o comandante acabou sendo eleito o melhor técnico do Brasileiro.



"Nem nos meus melhores sonhos, um clube centenário, eu poderia imaginar. A chegada foi difícil. (...) Consegui, através desse fato inédito, a sequência de vitórias, outro recorde. Apaziguou um pouco (o gosto amargo). Fui eleito o melhor técnico do Brasileiro, muitas pessoas queridas na premiação. Tirou um pouquinho, porque doeu", disse.