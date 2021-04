Neymar AFP

Por IG - Esporte

Publicado 27/04/2021 11:00

Rio - Na véspera do duelo entre PSG e Manchester City, pela semifinal da Champions League, Neymar foi o escolhido para falar a imprensa e não mediu palavras quando questionado. Perguntado sobre a busca em ganhar a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, o brasileiro surpreendeu.

"Estou muito feliz com a temporada que o PSG está fazendo. A questão da Bola de Ouro, já nem ligo para isso. Não é uma coisa que eu penso, para ser bem sincero eu não estou nem aí. Quero é ganhar a Champions League, quero vencer. Isso com certeza faz a diferença na minha vida, na minha carreira. Com certeza lá na frente vou olhar para trás e ver que ganhei uma, duas, três ou quatro Champions. Isso é o mais importante”, apontou.

Publicidade

Ele também foi abordado sobre a renovação com o PSG e indicou que deve seguir na equipe francesa. "Todo ano é a mesma coisa. Já falei sobre isso no jogo passado. Não tem o que ficar falando, tenho dois anos de contrato. Óbvio que estamos conversando, vamos fazer o melhor para todos, estou muito feliz, muito melhor que nas outras temporadas", alegou Neymar, que tem seu nome especulado no Barcelona em todas as janelas de transferência.



Sobre a semifinal da Champions League, o brasileiro falou que o PSG tem tudo para ser campeão. "Quando cheguei ao PSG, falei que nossa prioridade era a Champions. Estar entre os melhores. Conseguimos o feito de chegar à final, primeira vez do clube. Hoje, entre as quatro melhores, o trabalho vem cada vez melhorando. Esse ano, por tudo que aconteceu com a gente, a gente tem tudo para ser campeão. Nosso clima é muito bom, o trabalho em si está no sentido bom. Vem coisa boa por aí. Jogar bem e ir em busca do título", finalizou.