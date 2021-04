Abel Braga Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:49

Rio - Ex-treinador de Botafogo e Vasco, Abel Braga demonstrou preocupação com o momento vivido pelos dois clubes. Em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o comandante afirmou que estará na torcida para que as equipes do Rio de Janeiro voltem para a Série A em 2022.

"Quando começar o Brasileirão eu estarei com a metade da camisa do Vasco e a outra do Botafogo. Isso não pode acontecer com o futebol carioca", afirmou Abel Braga.

Publicidade

Abel Braga tem uma relação muito próxima com os dois clubes. Como jogador de futebol, o atual técnico defendeu o Vasco de 1976 a 1979. Ele foi campeão do Carioca em 1977 pelo clube da Colina. Como treinador, ele dirigiu o Cruzmaltino em três oportunidades.



Publicidade

Pelo Botafogo, Abel também atuou profissionalmente entre 1982 e 1984. Ele também foi técnico do Glorioso em duas oportunidades.