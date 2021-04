Placas contendo o nome do estádio deverão fazer menção ao milésimo gol do Pelé Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 10:35

Rio - Nesta terça-feira, logo após o término da partida Flamengo x Unión La Calera, válida pela Taça Libertadores da América 2021, a gestão do Maracanã dará início ao processo de plantio das sementes de inverno (Reygrass) no campo de jogo. A medida visa a melhorar ainda mais as condições do gramado do estádio, que nos últimos seis dias recebeu uma sequência de quatro partidas.

Na operação será feita a remoção do excesso de material, diminuindo a densidade de grama bermuda (clima quente). Essa redução do material vegetativo em cortes sucessivos da grama, com maquinário específico, irá facilitar a germinação e o estabelecimento inicial da Reygrass (grama de inverno).

Publicidade

Serão lançados cerca de 500kg de semente, uma fina camada de areia e adubo granulado. Após a germinação das sementes, que ocorrerá de quatro a seis dias, começará a etapa de grow-in: por 14 dias são intensificados os procedimentos de adubações para nutrição da grama e um rápido desenvolvimento com cortes e outras operações para o fechamento do gramado.

Até o décimo quarto dia após a semeadura, com a possibilidade de três jogos oficiais neste período, a coloração do gramado terá uma mudança dia a dia. Entretanto, após 20 dias (previsto dentro da etapa de grow-in), esta diferença já não será mais notada, atingindo um dos objetivos do processo.

Publicidade

Com este consórcio de gramas, pois nesta época do ano a bermuda tem um crescimento reduzido, o Maracanã conseguirá uma estabilidade melhor do seu gramado, proporcionando coloração e densidade desejadas para a sequência dos campeonatos.