Guardiola acompanha Neymar desde 2011 AFP

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 13:08

Na véspera do confronto entre Manchester City e PSG, pelo primeiro jogo de semifinal da Champions League, Pep Guardiola não poupou elogios a Neymar, que promete ser uma grande preocupação para o time inglês. O treinador relembrou o primeiro confronto contra o brasileiro, em 2011, quando comandava o Barcelona que enfrentou o Santos pelo Mundial de Clubes.

"Lembro de mostrar 10 ou 15 lances do Neymar pelo Santos e disse aos meus jogadores: 'Esse é o rei do Santos'. E todos ficaram boquiabertos. É uma alegria ver Neymar no campo. Como espectador, me divirto muito toda vez que o vejo. É legal ver a plasticidade do estilo dele e sua personalidade", afirmou.



Apaixonado pelo futebol brasileiro, Guardiola também comentou o peso de Neymar em ser o principal nome da geração da Seleção. "Ele tem o Brasil nas costas. Não é fácil vestir a camisa 10 da Seleção Brasileira. Eu desejo que Neymar tenha estabilidade, não tenha mais lesões, que possa jogar com uma regularidade que não foi possível por diversos motivos. Eu sou um grande admirador dele. Acho que ele faz o nosso futebol ser melhor."

O treinador ainda afirmou que o craque poderia ter conquistado mais títulos da Champions se continuasse no Barcelona com Messi e Suárez, trio que considerou o melhor que já viu. "Os três eram imparáveis. O melhor trio de ataque que vi na vida. Mas ir para Paris não significa que foi uma decisão errada. É uma grande cidade e um grande clube".