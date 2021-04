Filho de Júlio César, ex-goleiro que de Flamengo, Inter de Milão e Seleção, Cauet tenta dar continuidade ao legado da família no futebol Divulgação

Publicado 27/04/2021 15:46

Lisboa - Cauet Werner é o novo reforço do Clube Desportivo de Mafra, da Segunda Divisão de Portugal. Para quem não o conhece ou se lembrou do nome e do sobrenome, trata-se do filho do ex-goleiro Júlio César e da atriz Susana Werner. O volante, de 18 anos, a princípio, chega com opção para a equipe sub-21 do clube português. Pelas redes sociais, não escondeu a alegria pelo acerto.



"Muito feliz com a oportunidade de me juntar a essa grande família. Agora é trabalhar e alcançar novos objetivos", postou Cauet.

Com passagem pela base do Alverca, de Portugal, e do Valladolid, da Espanha, clube de propriedade de Ronaldo Fenômeno, o volante tenta seguir o caminho do pai. Revelado pelo Flamengo, Júlio César faz parte da galeria de ídolos do clube. Na Europa, brilhou com as camisas da Inter de Milão, da Itália, e Benfica, de Portugal, além de ter defendido a Seleção entre 2002 e 2014.

Presente na formação de Cauet, Júlio César conheceu as dependências do clube no mês passado. O Mafra ocupa o 11º lugar, com 35 pontos em 30 rodadas, na Segundona de Portugal e não tem mais chances de conseguir o acesso nesta temporada.