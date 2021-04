Muricy Ramalho Reprodução / São Paulo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 20:27

Rio - Campeão brasileiro pelo Fluminense, o técnico Muricy Ramalho hoje trabalha como coordenador de futebol do São Paulo, clube pelo qual conquistou o tricampeonato brasileiro. No entanto, apesar de não comandar uma equipe desde 2016, quando deixou o Flamengo, o treinador, que também levantou um título de Libertadores pelo Santos, afirmou que ainda recebe propostas para voltar ao cargo de técnico.

"Técnico não quero ser. Não adianta, eu falo, mas sempre vem convite. As pessoas às vezes insistem, levam para o lado financeiro. Mas o problema não é ganhar bem, é que eu quero outro lado, quero me reinventar. Mas as pessoas não entendem, não tem jeito. Não posso me comprometer com o clube, que cheguei com 9 anos de idade e o torcedor me dá muito carinho. Pô, eu não fui para a Copa do Mundo por dizer não para a seleção, não vou mudar agora que estou mais experiente", disse Muricy em entrevista à 'ESPN'.