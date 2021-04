Por O Dia

Rio - Cartolouco encerrou sua passagem pelo Resende sem nunca ter entrado em campo, mas deixou sua história marcada. Nesta terça-feira, o clube se despediu do jornalista nas redes sociais e ressaltou sua importância, mesmo sem ter contribuído dentro das quatro linhas.

"O Lucas chegou por aqui no dia 3 de março, logo nos primeiros dias, ele anunciou o lançamento de sua websérie "Um dia de...", na qual o jornalista viveu na pele e buscou dar visibilidade aos profissionais que passam despercebidos no cotidiano do esporte", dizia o início da postagem.

"Por fim, queremos muito agradecer ao Cartolouco e a cada um de vocês que engajaram e, principalmente, torceram para o Resende. Foi incrível. Crescemos juntos e vamos continuar juntos", finalizava.

O Lucas chegou por aqui no dia 3 de março, logo nos primeiros dias, ele anunciou o lançamento de sua webserie "Um dia de...", na qual o jornalista viveu na pele e buscou dar visibilidade aos profissionais que passam despercebidos no cotidiano do esporte.

e o clube do interior do estado do Rio de Janeiro, que muitos sequer tinham ouvido falar, alcançou torcedores de todo o país.



Na imprensa, mesas redondas e nomes importantes do futebol passaram a debater a contratação. (+) — Resende F.C. (@Resende_FC) April 27, 2021

Enquanto o Lucas gravava sua série, os garotos da nossa base se desenvolviam e ganhavam destaque sob a metodologia de trabalho do projeto de formação implantado no clube nos últimos anos. Não por acaso, mais de 70% gols do Resende foram marcados por atletas da base. — Resende F.C. (@Resende_FC) April 27, 2021

TODOS do Resende FC agradecem pelo carinho que vocês tiveram por nós e esperamos tê-los aqui com a gente. Foram dias intensos e que ficarão guardados pra sempre na nossa memória. — Resende F.C. (@Resende_FC) April 27, 2021

