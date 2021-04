O capixaba Didi Louzada, de 21 anos, foi a 35ª escolha no Draft de 2019 e, agora, será o 18º brasileiro a jogar na NBA Divulgação/MPC Rio Comunicação

Nova Orleans - Didi Louzada é novo reforço do New Orleans Pelicans. O capixaba, de 21 anos, assinou contrato nesta terça-feira com a franquia da Louisiana até o fim da temporada 2021-2022 e será o 18º brasileiro a jogar na NBA. Selecionado Draft de 2019 pelo Atlanta Hawks na 35ª posição, o ala foi envolvido em negociação com os Pelicans na mesma noite.

Depois de duas temporadas pelo Sydney Kings, da Austrália, o brasileiro reforça o jovem grupo que conta com astros em ascensão como o armador Lonzo Ball e os alas-pivô Brandon Ingram e Zion Williamson, primeira escolha no Draft de 2019. Nos Pelicans, o ala vai usar o número 0.



"Estou muito feliz em assinar com os Pelicans, é um momento importante, muito especial na minha carreira. É um sonho realizado que não é só meu, mas da minha família, da minha mãe, que nunca me deixou desistir, e sempre tive o apoio dos fãs, dos meus agentes para chegar até aqui. Tenho muito a agradecer pelos dois anos maravilhosos em Sydney, foi um período muito importante para a minha evolução, para o meu amadurecimento e aprimorar o meu jogo, para me deixar mais preparado, mais pronto para a NBA", disse Didi.



Os Pelicans ocupam a 11ª posição na Conferência Oeste (27v34d), na briga por uma vaga nos Playoffs. Em 2019, Didi chegou à semifinal da Summer League com médias de 11,0 pontos, 3,0 rebotes, 2,0 assistências e 1,5 roubos de bola, em 27 minutos.

"Estou empolgado e ansioso pela minha estreia, sei que a minha hora vai chegar e vou poder contribuir com a equipe. Agora eu quero fazer história aqui em New Orleans", avaliou o ala brasileiro.