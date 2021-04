Cristiano Ronaldo vem sendo alvo de críticas na Juventus AFP

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 18:43

Com os rumores da possível saída de Cristiano Ronaldo da Juventus, mais um fator pode ser determinante para a definição do futuro do craque português. Segundo o jornal italiano 'Tuttosport', ele, que vem sendo alvo de críticas, não deve permanecer se o clube italiano ficar fora da próxima edição da Champions League.



Dominante nos últimos anos, a Juventus não faz boa temporada e corre risco real de não se classificar para a principal competição do continente. Em quarto lugar no Campeonato Italiano, a Vecchia Signora tem a mesma pontuação (66) que o Milan, quinto na tabela e que hoje iria para a Europa League.



Ainda segundo a publicação, Cristiano Ronaldo teria dois alvos caso não fique na Juventus: o PSG de Neymar e o Manchester United. O craque português tem contrato com o clube italiano até o meio de 2022 e poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro.



Ou seja, caso não fique, a tendência é sair no fim da temporada para que a Juventus ainda receba algum valor. O próprio clube italiano já admite a possibilidade de não continuar com Cristiano Ronaldo em função do alto salário.