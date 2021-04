Pietro Fittipaldi correrá na Fórmula Indy pela equipe Dale Coyne Divulgação/Indy Car/RF1

Piloto reserva da equipe Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi irá para a pista neste final de semana, mas pela Fórmula Indy. O piloto de 24 anos, neto de Emerson Fittipaldi, estreará na temporada de 2021 da categoria americana na rodada dupla no Texas.

Pietro correrá pela equipe Dale Coyne no lugar do francês Romain Grosjean, que ocupa o carro em rodadas disputadas nos circuitos mistos, enquanto o brasileiro correrá nos circuitos ovais.



"Estou com uma grande expectativa para as minhas primeiras corridas da temporada na Indy. Será um final de semana longo com duas provas e estamos bem empolgados para começar a acelerar logo e conseguir o melhor resultado possível", diz Pietro, que recentemente foi segundo lugar na European Le Mans Series, em Barcelona.

Pietro já disputou seis provas da Indy na temporada de 2018 e agora retorna ao grid da categoria para correr nos circuitos ovais, como Texas, Indy 500 e Gateway.