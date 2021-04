Marcelo voltou ao time titular do Real Madrid no empate com o Chelsea AFP

Publicado 28/04/2021 12:21

Titular no primeiro duelo contra o Chelsea, pela semifinal da Champions League, Marcelo pode desfalcar o Real Madrid na volta, quarta-feira (5 de maio), em Londres. Não por lesão ou suspensão, mas porque foi convocado para ser mesário na eleição para a Assembleia de Madrid, que ocorrerá um dia antes.



Segundo o jornal espanhol 'El Mundo', o Real Madrid estaria preocupado com a viagem do lateral-esquerdo no dia da partida, ainda mais em função dos protocolos da Uefa contra a covid-19. Isso porque todos os envolvidos devem ser testados um dia antes e também antes dos jogos.



Para evitar problemas, o departamento jurídico do Real Madrid busca uma solução e tenta convencer a Mesa Eleitoral a liberar MArcelo da obrigação de ser mesário para que possa viajar com a delegação. Segundo a publicação espanhola, os primeiros documentos enviados não foram aceitos e o clube recorreu.



O argumento da Junta Eleitoral de Madrid é de que a eleição ocorre um dia antes do jogo, o que permitiria a Marcelo viajar a tempo.

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Chelsea, na Espanha. E precisa vencer em Londres por qualquer resultado ou empatar com pelo menos dois gols para chegar à final da Champions.