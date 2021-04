Corinthians - Pequena Copa do Mundo - 1953 - A Pequena Copa do Mundo, disputada em Caracas, na Venezuela, foi a precursora da Copa Intercontinental e era considerada uma espécie de Mundial. Em 1953, na segunda edição da competição, o Timão foi campeão com 100% de aproveitamento, vencendo duas vezes Barcelona, Roma (vice-campeã) e Caracas