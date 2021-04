Hamilton e Verstappen são os principais nomes na disputa pelo título da temporada de Fórmula 1 AFP

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 14:36

Assim como aconteceu em 2020, a pandemia de covid-19 impedirá a realização do GP do Canadá de Fórmula 1. Inicialmente marcada para 13 de junho, a etapa foi cancelada devido ao aumento de casos da doença no país e, consequentemente, da maior restrição a viajantes. Entretanto, os donos da categoria agiram rápido e anunciaram o GP da Turquia para a mesma data.

Apesar do cancelamento pelo segundo ano seguido, a parceria entre Fórmula 1 e GP do Canadá seguirá, com o anúncio da renovação de contrato por mais dois anos. "Estamos gratos pelos esforços dos promotores e autoridades canadenses, de Quebec e Montreal para tentar garantir a realização da corrida. Estamos ansiosos para voltar a correr no Canadá em 2022", diz o comunicado oficial enviado pela categoria.



Ainda sem obter a meta de imunização da população, o Canadá vem sofrendo com o aumento de casos e de mortes por covid-19 no mês de abril. Com isso, o governo do país aumentou medidas de restrição, como a quarentena de pelo menos 14 dias de quem chega do exterior.



Já a Turquia voltou à Fórmula 1 em 2020 por causa das mudanças no calendário em função da pandemia. Foi na pista de Istambul que Lewis Hamilton conquistou o heptacampeonato.