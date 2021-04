BOB MARLEY Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 16:15

Amsterdã - Maior nome do Reggae, o jamaicano Bob Marley será homenageado pelo Ajax-HOL. Segundo múltiplas fontes do país, o clube lançará a camisa por conta dos 40 anos da morte do cantor, que serão completados no próximo dia 11 de maio. A fornecedora de material esportivo do clube tornará o conjunto como terceiro uniforme oficial para a temporada.

Em 2008, um DJ do estádio do Ajax tocou a canção 'Three Little Birds', de Bob Marley durante uma partida, e a música pegou, sendo cantada pelos torcedores até hoje. Inclusive, uma das faixas de organizadas do Ajax tem a frase que dá nome à canção. A camisa será preta, com detalhes em vermelho, amarelo e verde, cores da cultura Rastafari, seguida pelo cantor.