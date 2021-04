Tênis Alex Alves

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 20:25

Rio - O futebol pode ser o esporte preferido dos brasileiros, mas tem outra atividade que vem ganhando espaço na rotina de pessoas que buscam fazer exercícios sem correr risco de contaminação por Covid-19. O tênis está ganhando adeptos pelo país e é considerado uma das modalidades mais seguras, segundo estudos e especialistas.

Nos Estados Unidos, a Associação Médica do Texas considerou o esporte um dos mais seguros na pandemia. Em tabela criada para classificar o risco das atividades no cotidiano, em uma escala de 1 a 10, o tênis está no nível 2 e é considerado mais seguro do que jogar futebol e basquete. Os critérios são embasados pela Organização Mundial da Saúde, que aponta que esportes com menor risco de contágio são aqueles disputados ao ar livre e com distanciamento.

Publicidade

‘Infelizmente, vivemos mais um momento crítico da pandemia. Como manter a saúde física em dia sem se arriscar? Aposto no tênis como o esporte do presente e do futuro. Se seguirmos as medidas de segurança adequadas, acredito que podemos aliar distanciamento social e a prática de uma atividade para manter nossa saúde física e mental em dia. É um esporte jogado apenas por dois participantes, sem contato direto e mantendo a distância necessária para evitar a disseminação do vírus.’ destacou Bruna

Há 5 anos, a empreendedora Bruna Assemany criou o movimento Liga Tênis 10 (@ligatenis10), cujo objetivo é democratizar o acesso ao esporte, fomentar a prática dele no país e utilizar a metodologia Play and Stay, para adaptar o jogo para jovens e crianças. Além disso, a Liga apoia as tenistas profissionais Luisa Stefani e Ingrid Gamarra Martins para criar um elo cada vez mais harmônico entre o tênis profissional e infantojuvenil.

Publicidade

Pensando em colaborar com iniciantes, amantes do esporte e professores da modalidade, o movimento está criando uma iniciativa para conecta-los através de um novo aplicativo. No espaço, os interessados poderão buscar os professores mais próximos do ambiente em que está, consultar a disponibilidade do profissional por meio de um filtro de busca específico, além de agendar e avaliar a aula. O feedback dos alunos será o ponto chave para manter a qualidade das aulas.

‘’Essa ideia surgiu no final de 2018 com o intuito de inserir a classe média no esporte. Com a minha experiência pessoal em aulas de tênis, vi que as pessoas tinham dificuldade para encontrar o meu serviço. Depois de muitas conversas, notei que tem muita gente querendo jogar tênis, mas sem saber como começar e encontrar os professores. Com o aplicativo, queremos democratizar o esporte, facilitar esse processo e fazer com que as pessoas tenham mais acesso a professores e clubes. ‘’ – explica Bruna Assemany