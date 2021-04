Por

Publicado 29/04/2021 00:00

O Flamengo venceu uma partida de Libertadores, importantíssima pela fase de grupos. E não foi qualquer vitória. Foi por 4 a 1 com golaços. Isso, há alguns anos, teria que ser extremamente comemorado. Mas não. Parte da torcida ainda espera que o time jogue um futebol fenomenal todos os anos. A história não é assim. O time de 2019 foi algo fora da curva. O de 2021 é muito bom também e Rogério Ceni, campeão brasileiro, deveria receber apoio pelas duas vitórias na competição. Ainda estou tentando entender o que querem. Classificados com tranquilidade para o Carioca. A torcida precisa apoiar o trabalho, que já mostrou ser sério e com títulos. E tenho que dizer: está vencendo sem o melhor de Éverton Ribeiro, o cérebro mais genial e que vive a fase mais complicada no Flamengo. A temporada começou bem e isso deve ser valorizado.