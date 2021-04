Por

Publicado 29/04/2021 00:00

O CEO Jorge Mendes, do Botafogo, fez uma declaração sobre a situação do clube que eu tenho dois pensamentos: ele expôs o correto, foi transparente com a torcida e eu entendo o lado dele. Mas jamais poderia ter falado que o clube já estaria falido se fosse uma empresa, sendo que o que mais o Alvinegro quer é se tornar um clube empresa. Não há lógica para quem quer ser comprado por outro investidor. Ele precisa passar o panorama por respeito ao botafoguense, mas seguir trabalhando na recuperação do clube.