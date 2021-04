Odair Hellmann foi apresentado pelo Al Wasl em dezembro de 2020 Reprodução/Al Wasl

Publicado 29/04/2021 10:58

Depois de deixar o Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020 para comandar o Al Wasl, do Emirados Árabes Unidos, Odair Hellmann segue com moral e renovou seu contrato por mais uma temporada. Agora, o treinador, que tinha vínculo até junho de 2022, trabalhará pelo clube árabe até o meio de 2023.

No cargo desde dezembro, quando aceitou a proposta considerada irrecusável na época, Odair já comandou o Al Wasl em 19 partidas, com seis vitórias, oito empates e cinco derrotas. Apesar de o desempenho ser apenas razoável, o treinador conseguiu um recorde: 12 partidas invictas na competição nacional.



"Agradeço a confiança do Al Wasl no desenvolvimento do trabalho aqui nos Emirados. Continuaremos juntos e nos fortalecendo para os desafios da próxima temporada", disse Odair em comunicado.