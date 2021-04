As Seleções de Park e de Street do Brasil realizaram um período de treinos na Califórnia visando às Olimpíadas de Tóquio Divulgação

Publicado 29/04/2021 21:15

Londres - A World Skate anunciou nesta quinta-feira o cancelamento do Mundial de Skate Park, em Londres. Programado para junho, o torneio, que já havia mudado de sede duas vezes, mais uma vez foi suspenso pela entidade devido à pandemia do novo coronavírus, como antecipou o jornal francês 'L'Équipe'. A competição daria três vagas diretas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, condição classificatória que contaria o ranking da modalidade.

Além da modalidade Park, a Street também será disputada pela primeiras vez no Japão. Por ora, o Mundial, previsto para acontecer entre os dias 31 de maio e 6 de junho, em Roma, na Itália, está mantido no calendário.

"Infelizmente, depois de ter mudado de países-sede duas vezes nos últimos dois meses e trabalhado incansavelmente nas últimas três semanas para encontrar outro local, devemos anunciar o cancelamento do Campeonato Mundial de Skate Park", afirmou a World Skate em nota oficial.

Com o cancelamento, a última competição da modalidade será a Dew Tour, em Des Moines, nos Estados Unidos, entre os dias 17 e 23 de maio. As Seleções de Park e Street já estão em solo americano. Em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Skate está promovendo um inédito período de treinos na Califórnia. De lá, a delegação embarcará para a capital de Iowa em busca das últimas vagas. O Brasil tem três skatistas no top 16, na categoria masculina e na feminina, e está entre os favoritos na disputa por medalhas em Tóquio.