Marcelo voltou ao time titular do Real Madrid no empate com o Chelsea AFP

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 09:43

O Real Madrid até tentou, mas não conseguiu a liberação de Marcelo, que terá de trabalhar como mesário na eleição para a Assembleia de Madrid, na terça-feira (4). Mesmo assim, Zidane confirmou que o lateral estará presente na partida de volta contra o Chelsea, pela semifinal da Champions League, em Londres, no dia seguinte.

"É o que é. Ele vai cumprir suas obrigações, mas na quarta-feira estará conosco", limitou-se a dizer Zidane.

Publicidade

O Real Madrid tentou até a última instância a liberação de Marcelo, com o argumento que, para o jogo, há protocolos rígidos de exames contra a covid da Uefa. Além disso, o jogador teria que viajar no dia do jogo para Londres, local da partida, o que atrapalharia ainda mais a realização dos testes.



Entretanto, a Junta Eleitoral de Madrid não aceitou e usou o argumento que a eleição ocorre um dia antes do jogo, o que permitiria a Marcelo viajar a tempo.



Publicidade

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Chelsea, na Espanha, e precisa vencer em Londres por qualquer resultado ou empatar com pelo menos dois gols para chegar à final da Champions.