Joel Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 14:06

Rio - O técnico Joel Santana voltou a criticar a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Em entrevista ao canal "Camisa 21", o treinador afirmou que contratar técnicos gringos "está uma doença" e questionou a qualidade de Hernán Crespo, atual técnico do São Paulo.

"Está essa doença. Tem espanhol, argentino, português, o outro tem um auxiliar francês. O cara esquece que a gente foi campeão do mundo do nosso jeito. O São Paulo trouxe um treinador, o Crespo. Se ele vai ser bom treinador, não sei. Mas, nunca ganhou nada na vida", afirmou Joel.



Alertado sobre o título da Copa Sul-Americana que Crespo conquistou com o Defensia y Justicia, Joel manteve sua posição.

"Se eu falar meus títulos todos, não vou cumprir com o canal e bater papo com você. Vou abrir meu leque e falar tudo que ganhei. Um dia vi que metemos 3 a 0 no Barcelona. Quem era o técnico? Cruyff", completou.