Rivaldo participou da conquista do pentacampeonato em 2002 Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 16:48

Campeão mundial em 2002, Rivaldo defendeu Neymar das críticas que recebe no Brasil. Segundo o ex-jogador, ele também passou pela mesma situação e afirmou que o atual camisa 10 da Seleção só conseguirá mudar esse panorama se conquistar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

"Neymar tem uma carreira que fala por si, tanto ao nível de clubes como na seleção brasileira, no entanto, ele continua recebendo críticas em seu próprio país e fica difícil entender por que razão isso continua acontecendo. Eu também sofri um pouco com isso. As coisas só melhoraram para mim quando consegui conquistar a Copa do Mundo de 2002, pois desde aí o reconhecimento do povo brasileiro foi muito maior", afirmou Rivaldo em entrevista ao site Betfair.net.



No mês passado, Rivaldo também falou que acredita que o melhor para Neymar seria deixar o PSG e retornar ao Barcelona.