Felipe Surian Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:52

Rio - Portuguesa e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O confronto será no estádio Luso-Brasileiro e o técnico Felipe Surian acredita que o primeiro jogo em casa pode se tornar uma vantagem para a equipe da Ilha do Governador.



"A primeira partida é fundamental para, se tudo certo, a gente sair na frente e irmos para o segundo jogo com um placar favorável. O time pequeno tem que aproveitar todas as oportunidades e essa é uma chance que temos. Por isso, com esse primeiro desafio nos nossos domínios, temos que fazer valer a melhor defesa do campeonato até aqui e impor nosso jogo, como fizemos em todas as partidas", disse o treinador.



Contra os times grandes, a Lusa está invicta na temporada atual. Foram duas vitórias, contra Vasco e Fluminense, e dois empates, contra Botafogo e Flamengo.



"O time todo assimilou muito bem a ideia de jogo proposta e conseguimos competir de igual para igual com as equipes de maior investimento. Agora, a situação no campeonato é diferente, mas estamos confiantes de que podemos repetir o feito e conseguir uma vaga nas finais. Se a chance existe, é agora. Será um desafio enorme, porém já mostramos que somos capazes de superar as dificuldades", garantiu Surian.